Presentación y rueda de prensa de Kepa con el Real Madrid: declaraciones, dónde ver y a qué hora es

Te contamos todos los detalles de la presentación de Kepa como nuevo jugador del Real Madrid

La Ciudad Deportiva de Valdebebas ha sido el escenario de la presentación del nuevo guardameta del Real Madrid. Un acto privado que, como el resto de fichajes de este verano, ha tenido lugar en el pabellón de baloncesto. Tras él, el futbolista ha comparecido en rueda de prensa para atender a los medios de comunicación y ofrecer sus primeras impresiones ya como jugador madridista.

El vizcaíno llega cedido poro el Chelsea pero sin opción de compra. Desde hoy, compite con Lunin por el puesto de titular que ha dejado vacante Courtois tras la lesión que le va a mantener apartado de los terrenos de juego prácticamente toda la temporada.

Presentación de Kepa por el Real Madrid: Sus primeras palabras como nuevo jugador blanco

Palabras de bienvenida de Florentino Pérez

El presidente blanco ha querido comenzar mandando un mensaje de apoyo a los jugadores lesionados en las últimas semanas.

"Estaremos a vuestro lado. Tenéis que demostrar que aquí nadie se rinde jamás. A los tres, a Courtois, Militao y Arda Güler os mandamos toda la fuerza y el cariño"

"Hoy damos la bienvenida a Kepa. Querido Kepa, bienvenido a tu nueva casa. Sabemos muy bien todo lo que has luchado para defender este escudo. Quiero agradecerte que hayas elegido defender nuestra camiseta. Eres uno de los mejores porteros del mundo. Llegas procedente de un club amigo. Formas parte de su historia. Eres además uno de los grandes porteros del fútbol español. Te formaste en un club histórico y amigo como el Athletic y llegas al Real Madrid con una gran experiencia internacional".

"Este es uno de los momentos más importantes de tu carrera. Te ha traído aquí tu trabajo, tu sacrificio, el apoyo de tu familia y el deseo de formar parte del mejor club del mundo. A partir de ahora nuestros seguidores te ayudarán a afrontar este desafío"

Antes de terminar, Florentino Pérez ha querido tener unas palabras para la selección femenina que se ha metido en la final del mundial.

Intervención de Kepa

"Muchas gracias presidente, Directiva y cuerpo técnico por hacer posible que yo esté hoy aquí. Gracias a mi familia, a mi mujer, mis representantes, por acompañarme en un día tan especial".

También ha comenzado con palabras para Courtois, Militao y Arda Güler

"Quiero tener unas palabras para mis compañeros lesionados. Les mando un fuerte abrazo. Hoy es uno de los días más especiales de mi carrera deportiva. Estoy muy orgulloso de formar parte del Real Madrid Afronto este reto con mucha ilusión. Puedo asegurar que trabajo, compromiso y esfuerzo no va a faltar. Espero que sea una gran etapa, ,que podamos conseguir muchos títulos y hacer la leyenda aún más grande. Muchas gracias a todos y Hala Madrid".

Kepa lucirá el número 25 en su camiseta.

Rueda de prensa de Kepa tras ser presentado por el Real Madrid

El Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, ha presentado a Kepa antes de la rueda de prensa y le ha vuelto a dar la bienvenida.

Un día especial

"Obviamente es un día muy feliz para mi y toda mi familia. Lo que siento es felicidad y orgullo por pertenecer al Real Madrid. Es un día para disfrutar y compartir con los más cercanos".

Todo ha sido muy rápido. ¿Cómo ha sido el proceso y en que momento llega?

"Llego en uno de los mejores momentos de mi carrera, después de un gran año y preparado para afrontar el reto. Lo que se puede asegurar es que compromiso y trabajo no va a faltar.

El tren del Real Madrid ha vuelto a pasar tras 2018. ¿Lo esperaba?

"El fútbol es muy cambiante. Me centro en dar el cien por cien esté donde esté y ahora estoy preparado para hacerlo por el Real Madrid. Ha sido cuando ha tenido que ser".

¿Qué pensó cuando recibió la oferta?

"La decisión fue muy fácil. Tenía otras propuestas pero la decisión fue rápida"

Cinco años después de haber podido fichar por el Real Madrid ¿Está ahora más fuerte?

"Seguro. Los años y la experiencia te curten. He pasado por todo tipo de situaciones y he intentado quedarme con lo bueno"

La presión de jugar en el Real Madrid

"Lo pensaba antes y ahora. El Real Madrid es el rey de la Champions. Lo he vivido así y todos estamos de acuerdo con ello".

¿Ha hablado con sus compañeros?

"En la selección he tenido compañeros del Madrid. No en estos últimos días, en los últimos años vas hablando y ves que es espectacular. Se ve desde fuera y te lo reafirman desde dentro".

Del Athletic de cuna. ¿Qué recuerdos tiene del Real Madrid y que significa este club para él?

"Pertenecer al Real Madrid es un orgullo. Yo he seguido siempre la Liga, he crecido viendo a Iker en la portería del Real Madrid. Era uno de mis referentes. Siempre lo he sentido como un club grande".

Cinco años en el Chelsea con altibajos. ¿Qué balance hace?

"Yo lo veo desde un punto de vista positivo. Cada año hemos luchado por los mejores títulos en Europa y en Inglaterra. He jugado con grandes jugadores, he levantado títulos. Como en la vida, hay momentos más complicados pero cuando miro atrás lo veo como una experiencia para toda la vida".

¿Tu objetivo es qudarte?

"Ojalá. Yo vengo cedido. Hay tiempo, ,pero ojalá con mi rendimiento pueda hacer que eso pase".

¿Por qué el dorsal 25?

"El 25 lo he elegido porque el 1 y el 13 estaban cogidos. Feliz de llevar ese número. Yo no entraría en comparaciones con Casillas. Lo que haga o deje de hacer será en mi nombre y no por comparación con otros porteros".

Courtois

"He hablado con él. Le está tocando la peor parte del fútbol. Le mando mucho ánimo y le deseo la mejor de las recuperaciones"

¿Tenía una espinita con el Real Madrid tras lo ocurrido en 2018?

"En el fútbol estas situaciones pasan y hay que manejarlas. Lo que estoy es muy feliz de estar hoy aquí. El pasado no se puede cambiar pero hay que mirar al futuro y el futuro es el Real Madrid".