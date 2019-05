Potro Gutiérrez: “Lainez es un jugador que no tiene ritmo"

Gutiérrez criticó el que el canterano del América no se encuentre en forma para el Mundial Sub 20.

Por: Salvador Pérez | Twitter: @YoSoyChavaPerez

Raúl Gutiérrez , director técnico campeón del mundo con Sub 17 en 2011, aceptó que uno de los factores para el pobre desempeño de la Selección mexicana Sub 20 es la falta de actividad de algunos jugadores.

En el mismo sentido, se refirió a Diego Lainez , extremo del combinado juvenil que únicamente ha visto actividad con el Real de en 346 minutos de , 75 de y 71 de desde su fichaje al inicio del año en curso.

“Sin duda lo viste con Lainez, es un jugador que sí, fue cedido y llegó días antes pero la verdad no jugaba, se vio en el primer partido contra , no tiene ritmo , no es culpa de él, trató, intentó pero también el futbol te cobra de diferentes formas, la falta de ritmo es de las más caras que te cobra el futbol, hay que establecer las mejores políticas para que lo más beneficiado sea el futbol nacional”, dijo en entrevista con Goal .

Junto a José Juan Macías, Lainez fue uno de los últimos jugadores en reportar con los dirigidos por Diego Ramírez que cayeron con Italia y Japón en la competición mundialista, a poco para quedar eliminados y sumar un nuevo fracaso.

Detalló los problemas que han tenido que afrontar las selecciones menores desde los últimos cambios por parte de los federativos. “También tiene algo que ver, a partir de la regla 10/8 que se inició esa revolución conforme a los extranjeros, se han ido encontrando sobrepesos a esas circunstancias para que todo ese trabajo no caiga en Selecciones Nacionales. Hay jugadores que están jugando bien en la liga local, en los torneos Sub20, Sub17, a la hora de buscar encontrarles cabida en los primeros equipos no se está dando el número de jugadores por la inversión que se está haciendo en todos los diferentes torneos. Son diferentes puntos que te llevan a reflexionar a donde queremos que vaya nuestro futbol. Es una situación de consenso y consciencia para lo que se quiere de desarrollo”.

🎙 "La @miseleccionmx no está eliminada aún en el #MundialSub20 , pero con este nivel sólo aspira a no ser última”.



Duro análisis de nuestro editor @luisrha desde pic.twitter.com/krmruMcHY8 — Goal en español (@Goal_en_espanol) 26 de mayo de 2019

Gutiérrez no niega el conflicto luego de que algunos clubes optan por no prestar jugadores como los casos de Rayados de con Jonathan González y América con Carlos Vargas . “Antes era un problema con Selección Mayor, se entendía que podrían prestarte o no a los jugadores. Tampoco puedes ser tan radical y decir ‘me los prestas o me los prestas’, los jugadores son los activos de los clubes, hay que encontrar un punto medio para que ayuden a los clubes como a Selecciones. Es una cuestión de hacer análisis, ver la responsabilidad que tiene cada parte que tiene que formar una selección, los jugadores son de los clubes, no se ha encontrado un punto medio pata dar esa solución a esas circunstancias que mencionas”.