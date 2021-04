¿Por qué Toronto es local en Estados Unidos vs Cruz Azul en vez de Canadá?

Los Rojos tuvieron que dejar su casa para mudarse temporalmente a EE.UU. a causa de la crisis sanitaria del COVID-19.

El Toronto FC no impone su localía. O al menos no por ahora y en sentido literal, puesto que el cuadro de la Major League Soccer (MLS) no ejerce de momento su localía en Canadá y lo hace en los Estados Unidos.

Así ha sido en sus presentaciones durante la temporada 2021, tanto en la liga estadounidense como en el concierto internacional. Para la edición de la Concachampions 2021, los dirigidos por Chris Armas se vieron obligados a abandonar el BMO Field.

Contra León, en los octavos de final del certamen, y ante Cruz Azul, en los cuartos, la situación se repitió aunque en escenarios distintos: primero en el Osceola Heritage Park de la ciudad de Kissimmee y, posteriormente, en el Exploria Stadium de Orlando. Ambos escenarios, localizados en el estado de Florida.

Pero, ¿por qué pasa esto? Simplemente se debe a las restricciones que imperan en el país de la hoja de maple, donde las fronteras se hallan cerradas desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Volverán a abrirse hasta que los casos bajen y la vacunación avance.