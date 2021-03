¿Por qué no juega Aaron Ramsey con Gales vs México?

Aaron Ramsey fue una de las bajas de la Selección de Gales que causaron mayor sorpresa para esta Fecha FIFA, misma en la que se enfrentaron a México en Cardiff, esto por un motivo de causa mayor que incluso le impidió ser parte del compromiso ante Bélgica en las Eliminatorias de la UEFA.

La Federación de Gales informó el pasado domingo 21 de marzo que Ramsey no podría continuar en la concentración, pese a que había sido llamado en un principio, por una lesión muscular en uno de los muslos que lo obligó a reportar de inmediato con su club.

Aaron había atravesado las molestias físicas previo a ella y se esperaba que pudiera tomar parte, pero el cuerpo técnico decidió que causara baja tanto para el amistoso frente al Tri como para los compromisos ante los Belgas y República Checa.

En lugar de Ramsey, Robert Page decidió llamar a James Lawrence, quien fue tomado en cuenta por el auxiliar técnico que cubrió la ausencia de Ryan Giggs, sin poder estar en el banquillo por temas extrafubolísticos.

Diweddariad Carfan 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Aaron Ramsey is unable to join up with the squad due to injury.



James Lawrence will meet up with the squad in Belgium due to cross-border quarantine restrictions.#TogetherStronger pic.twitter.com/09IZLuzMEq