Por qué expulsó Mateu Lahoz a Sergio Canales en el Cádiz-Betis

Sergio Canales, estrella del Real Betis, fue expulsado durante el duelo ante el Cádiz en la décima jornada de Liga. Sin embargo, los motivos de su doble cartulina amarilla son realmente sorprendentes. Según la Cadena SER, Canales fue expulsado por el árbitro Mateu Lahoz tras un diálogo surrealista y vio ambas cartulinas en apenas 10 segundos.

La presunta conversación entre Mateu y Canales

Al parecer, Canales requirió al colegiado que diera "un minuto más de pronlongación". El árbitro le contestó lo siguiente: "Si me sigues hablando, te expulso". Canales respondió: "Si no puedo hablar, entonces no me sigas preguntando más por mis temas personales". Mateu echó mano de la tarjeta amarilla, que era la segunda, y se la mostró. Conclusión: A la calle Canales.

Al término del partido, nadie se explicaba lo sucedido. "Le pregunté a Mateu, pero no me dijo qué había pasado con Canales", dijo Guido Rodríguez tras el partido. "No sé qué le ha dicho al árbitro para que tomara la decisión de expulsarle", señaló Pellegrini.

Canales será baja ante el Atlético de Madrid

Como Canales ya tenía una amarilla anterior, acabó fuera del terreno de juego. el jugador del Betis, con esta expulsión, será baja de cara al próximo partido de Liga, que enfrenta al cuadro bético con el Atlético de Madrid de Diego Simeone.

Primera expulsión para Sergio Canales

Esta es la primera expulsión en Liga para Sergio Canales. El Real Betis está realmente molesto con lo sucedido y está tratando de recabar todas las imagenes posibles del partido para intentar defender a su jugador y que Competición pueda retirarle esa tarjeta amarilla.

Qué puso en el acta Mateu Lahoz

Según el acta de Mateu Lahoz, Canales fue amonestado primero por “hacer observaciones a decisiones arbitrales” y justo después vio la segunda amarilla por “reiterar sus observaciones a decisiones arbitrales tras haber sido advertido”.