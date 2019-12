¿Por qué no juega Messi en el Inter de Milán vs Barcelona, de la Champions League?

El delantero argentino será la gran ausencia de la noche en Italia.

El FC visitará este martes al , por la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Y lo hará sin su gran estrella, un Lionel Messi que se presenta como la gran -pero no única- ausencia en el equipo catalán.

[Ya está el árbitro del Clásico entre Barcelona y Real Madrid]

El artículo sigue a continuación

La razón por la que Messi no estará frente a los italianos no tiene que ver con lo físico. El delantero argentino está en óptimas condiciones, no tiene ninguna lesión y su baja obedece simplemente a la rotación que impone Ernesto Valverde para un encuentro en el que el Barcelona no tiene nada en juego, puesto que ya está clasificado como primero de grupo para los octavos de final de la .

En ese sentido, Messi descansará al igual que otros compañeros suyos que habitualmente son titulares. Son los casos de Gerard Piqué y de Sergi Roberto, quienes tampoco han entrado en la lista de convocados para visitar al cuadro nerazzzurro.