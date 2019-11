Sneijder: "Podría haber sido como Messi y Cristiano, pero no quise"

Sneijder se compara con Leo y Cristiano y explica por qué no consiguió ser como ellos. Elige a Guti como jugador que más le deslumbró.

Wesley Sneijder concedió una entrevista a Fox Sport en la cual repasó su carrera como futbolista.

En una de sus reflexiones tras ser preguntado por Cristiano y Messi y la comparación que vivió con ellos, el holandés fue claro.

“Si hubiera vivido al 100% mi deporte, hubiera sido como Cristiano y Messi, lo sé. Pero no quise y no me arrepiento por ello. No es que no pudiera hacerlo si no que no quise”.

El ex de Madrid o Inter entre otros, reconoce que aún le preguntan si le duele no haber ganado el Balón de Oro en 2010 cuando deslumbró con su fútbol y fue finalista del Mundial de que perdió ante .

“Soy jugador de equipo y me gusta el éxito colectivo. Cuando me preguntan si me duele no haber ganado el Balón de Oro respondo que gané la Champions y eso es mejor que cualquier premio individual”.

En la entrevista y preguntado por el futbolista que más le impresionó en su carrera, señala a Guti y desvela cómo fue la relación entre ambos.