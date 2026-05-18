Peter Bosz revela que ha estado en contacto con Jordi Cruyff: «Me dijo: ...»

Jordi Cruijff no ha contactado con Peter Bosz para que entrene al Ajax, según confirmó el técnico en el programa «Studio Voetbal» de la NOS.

El presentador Sjoerd van Ramshorst se lo pregunta directamente, y Bosz responde con un simple «No».

“Me dijo: no lo he hecho a propósito, porque veo que te sientes a gusto en el PSV. Así que no lo ha hecho”. Bosz, en cambio, renovó por dos años su contrato con el PSV, donde este año celebró su tercer campeonato.

Se rumoreó que podría ser seleccionador de Países Bajos, pero la KNVB aún no ha decidido si mantendrá a Ronald Koeman tras el Mundial: primero evaluará la fase final.

Sobre la posibilidad de que Nigel de Jong lo contacte tras el Mundial, Bosz lo descarta: «No hay acuerdo ni es previsible. Estoy muy a gusto en el PSV y por eso he renovado dos años».

Aun así, reconoce que el cargo de seleccionador sería un sueño: «Me parece algo muy especial». Van der Vaart apuntó: «Nos conocemos y a él también le gusta disfrutar de la vida. Como seleccionador, eso es posible, porque solo tienes que aparecer de vez en cuando».

Arno Vermeulen se pregunta si Bosz habría actuado de otra manera si la KNVB hubiera despedido antes a Koeman, tras el Mundial, y hubiera contactado entonces con el entrenador del PSV.

«Entonces me lo habría planteado seriamente», responde Bosz. «Pero eso nunca se dio y la KNVB está en su derecho. No puedo esperar».