​Pedri: “Espero que mi sociedad con Messi en el Barcelona dure muchos años"

El canario, protagonista de la edición número 35 de la revista 'Club del Deportista', se ha convertido en un jugador básico para el Barça

Pedro González, “Pedri” (Tegueste, Tenerife 25/11/2002),hasido elegido para ser nuevo protagonista de la 35 edición de 'El Club del Deportista'. En la entrevista con la citada publicación, Pedri explica sus primeros pasos como futbolista en el club “que quiere desde pequeño”. También ha revelado que pensó cuando conoció a Messi, que le pasa por la cabeza cuando recibe el balón y su sueño cumplido de ser llamado por Luis Enrique.

“El primer día que vi a Messi pensé que era mentira”, afirma Pedri que, en su primer entrenamiento junto a Messi estuvo bastante tiempo asimilando que estaba a su lado. “Cuando estaba al lado de Messi me impactó mucho al verlo. De verlo en la televisión o en un videojuego…casi no me lo creía”, comenta. Y en cuanto a la sociedad Pedri-Messi, el canario explica que “jugar con Messi es fácil porque cuando se la das a él sabes que van a pasar cosas. Y eso es lo que trato de hacer, dársela en las mejores condiciones para que sea lo más beneficioso para el equipo”, cuenta.

Además, Pedro añade: “Ojalá pueda estar cerca de él varios años. Sería genial que pudiera disfrutar de Messi y aprender muchas cosas a su lado”, apunta. Después, sobre su posición favorita en el campo, el tinerfeño deja claro que "donde más me ha gustado jugar es la de mediapunta. Estar detrás del delantero, poder dar ese último pase que tanto me gusta, esa es la posición que elegiría. Pero yo estoy aquí para lo que diga el míster y para jugar en la posición que sea”, reflexiona

Por último, Pedri, recientemente convocado por Luis Enrique para la selección española, ha comentado que una de sus mejores vortudes pasa por saber ubicarse y deciri en el campo: “Siempre intento mirar antes de recibir el balón para ver dónde están los compañeros y ver dónde puede estar el espacio. Esas dos cosas son las que en mi cabeza siempre están presentes a la hora de recibir el balón y saber dónde voy a querer jugarlo. Creo que es una de mis mejores virtudes”, comenta Pedri.