Paul Simonis está a punto de volver como entrenador a la Eredivisie

El Sparta Rotterdam tiene a Paul Simonis «muy en el punto de mira» para convertirse en su nuevo entrenador, según informó Voetbal International el domingo. El técnico, de 41 años, se encuentra sin trabajo tras su despido del VfL Wolfsburgo.

En los Países Bajos, Simonis goza de una reputación más que excelente, gracias a su magnífico trabajo en el Go Ahead Eagles. La temporada pasada llevó al equipo de Deventer a la victoria en la Copa KNVB, lo que le valió al Kowet una plaza en las competiciones europeas.

En el Sparta habrá una vacante de entrenador el próximo verano, ya que Maurice Steijn abandonará el club de Róterdam. El técnico de La Haya ya anunció hace unas semanas que no renovaría su contrato, que expira próximamente.

Simonis ya había sido entrenador de las categorías inferiores de De Kasteelheren. Allí estuvo a cargo de los equipos Sub-17 y Sub-19, hasta que se marchó en 2020. Dos años más tarde comenzó a trabajar como segundo entrenador de Kees van Wonderen en el Go Ahead Eagles.

Simonis también le siguió cuando este se marchó al sc Heerenveen. En 2024, el Go Ahead le convenció para volver a Overijssel como entrenador principal. Allí, el técnico hizo historia.

Finalmente, Simonis se sentó 41 veces en el banquillo local de De Adelaarshorst. En ese tiempo, registró una media de 1,63 puntos por partido y, por tanto, una histórica victoria en la copa.

Gracias a sus logros en Deventer, Simonis se ganó el salto al VfL Wolfsburgo, pero esa decisión no resultó acertada. Tras solo doce partidos, Simonis fue despedido del club, que, a pesar de todo, sigue abocado al descenso.