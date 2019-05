Óscar Cerén con enemigos en su hogar

El jugador del Alianza, contó que su familia le va al Águila.

“Todos saben que en mi casa son todos aguiluchos, yo igual. Desde pequeño el equipo que siempre nosotros apoyamos fue Águila pero me presto a Alianza. Estará bonita esta final pero la jugaré con la responsabilidad que se debe pero en lo personal motivado y con las ganas de seguir triunfando y sumando títulos. Agradecido con Alianza por haberme abierto las puertas acá, nada que reprochar. Es el mejor club del país, la mejor institución”, comentó Óscar Cerén al periódico “El Gráfico”.

El propio jugador, habló sobre el partido contra Águila del próximo domingo: “Con responsabilidad, el pasado para mí ya quedó atrás. En su momentó defendí como se debía la camiseta de Águila y hoy me debo al club Alianza. Durante todos los torneos que he estado acá lo he hecho bien”.

Óscar Cerén, es uno de los jugadores llamados a figurar el próximo domingo en el Estadio Cuscatlán, y el también jugador de selección, espera hacer un partido brillante y ayudar a su equipo a ganar la copa 14 para el Alianza.