Novedades importantes en la denuncia del Al-Hilal sudanés contra el Nahda Berkane

Continúa el conflicto entre el club Al-Hilal y el Nahda Berkane marroquí a raíz de la denuncia presentada por el club sudanés sobre la elegibilidad del jugador Hamza Al-Mousawi para participar en la Liga de Campeones de África, un asunto que ha suscitado una gran polémica durante las últimas semanas en los círculos de la Confederación Africana de Fútbol.

El Al-Hilal había enviado cinco comunicados oficiales a la CAF entre el 23 de marzo y el 3 de abril, en los que solicitaba la apertura de una investigación urgente sobre la participación de Al-Mousawi, al considerar que el jugador no tiene derecho a representar al Nahda Berkane en la actual competición.

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A pesar de la repetida correspondencia, el club no recibió ninguna respuesta oficial de la Confederación Africana, lo que le llevó a emitir un comunicado enérgico en el que criticaba lo que describió como un «silencio administrativo inaceptable» por parte de la CAF.

En su último comunicado, el Al-Hilal subrayó que la falta de aclaraciones por parte de las partes implicadas, y en primer lugar del propio jugador, dificulta celebrar cualquier audiencia «de buena fe», y exigió a la Confederación Africana de Fútbol que emita una decisión clara antes de la fecha del próximo partido del Renaissance Berkane en las semifinales de la Liga de Campeones.

En un nuevo giro, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció que el jueves 9 de abril es la fecha oficial para celebrar la audiencia en la que se examinará la denuncia del Al-Hilal contra el Renaissance Berkane, solo dos días antes del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de África entre el Ejército Real y el Renaissance Berkane.

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En sus últimas comunicaciones, el Al-Hilal ha solicitado a la CAF que emita una resolución definitiva antes del 6 de abril, o que se aplace el partido previsto para el 11 de abril hasta que se dicte la sentencia definitiva sobre el caso, asegurando que recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) si el asunto no se tramita con la rapidez y transparencia requeridas.