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Jeroen van Poppel

Traducido por

Noa Lang fue clave en el título liguero que el Galatasaray logró sobre la hora

Galatasaray vs Antalyaspor
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El sábado, el Galatasaray conquistó su 26.º título de liga turca. El equipo de Okan Buruk evitó la derrota y venció 4-2 al Antalyaspor en los últimos minutos. El suplente Noa Lang dio la asistencia del gol del título. Es el cuarto campeonato nacional consecutivo para el Cim Bom Bom.

Galatasaray 4-2 Antalyaspor

El equipo local sabía que un triunfo le daría el título, pero comenzó mal: Soner Dikmen adelantó al Antalyaspor justo antes del descanso. Tras el descanso, Mario Lemina empató de cerca tras una jugada de Lang y Yilmaz.

Poco después, Soner Dikmen volvió a adelantar al Antalyaspor con un bonito libre directo. Sin embargo, Victor Osimhen empató de penalti y dio al Gala casi media hora para buscar el triunfo.

En el 88, Lang centró, Osimhen remató y, tras desviarse en un defensa, llegó el 3-2. En el descuento, Kaan Ayhan sentenció con el 4-2.

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Konyaspor - Fenerbaçe 0-3

El segundo clasificado, el Fenerbache, cumplió ante el Konyaspor, pero la victoria del líder, el Galatasaray, lo dejó sin título. Fred marcó dos goles: el primero, temprano, con un potente disparo al primer palo desde el borde del área.

A veinte minutos del final, el centrocampista brasileño también anotó el 0-3 con un disparo a bocajarro. Entre tanto, Archie Brown había duplicado la ventaja con un certero cabezazo tras un centro de Kerem Aktürkoğlu.


Beşiktaş - Trabzonspor 1-2

Orkun Kökçü adelantó al Beşiktaş desde el punto de penalti tras derribo de Hyeon-gyu Oh por parte del portero Ahmet Yıldırım. La ventaja duró un minuto: Oleksandr Zubkov igualó con un remate frío tras rápido contraataque.

Tras el descanso, Ernest Muči controló en la izquierda y batió al portero: 1-2.




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