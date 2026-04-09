Neymar despierta gran interés y negocia con un posible nuevo club

Neymar despierta gran interés en la Major League Soccer. Según The New York Times, el FC Cincinnati ya se ha contactado con la estrella brasileña y han mantenido las primeras conversaciones.

El jugador, vinculado al Santos hasta 2026, trabaja en ganarse un lugar en la selección de Carlo Ancelotti. Tras una larga lesión, ya mostró su nivel.

Las conversaciones, según fuentes del rotativo, están en fase inicial. El club explora su interés y condiciones, mientras el jugador cumplió 34 años en febrero.

El club cree que su solidez financiera y sus modernas instalaciones lo convierten en un destino atractivo para estrellas internacionales.

No obstante, el club no cuenta aún con cupo para un nuevo jugador designado, puesto que ya están ocupados por Kévin Denkey, Miles Robinson y Evander.

Los próximos meses dirán si Neymar acepta mudarse de São Paulo a Ohio. Tras su paso fallido por el Al-Hilal, estuvo cerca de fichar por el Chicago Fire, pero prefirió regresar al Santos.

La temporada pasada, Neymar evitó el descenso del Santos con once goles y cuatro asistencias. Este año, en solo cuatro partidos, ya lleva tres goles y dos asistencias.

A pesar de estas cifras, no fue convocado para la última concentración de la selección. El jugador se mostró «triste y decepcionado», pero prometió seguir trabajando para volver a la Seleção el próximo verano.