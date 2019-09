Nelson Bonilla pidió no volver a ser convocado

El ariete del Bangkok United no quiere volver a la Selecta.

Tras ganarle a Santa Lucía en condición de local y con una goleada de 3-0, la Selección de El Salvador no dio muestras de buen fútbol y al final sucedió algo inesperado, una noticia que fue anunciada por el técnico Carlos De los Cobos.

Pese anotar el último gol del juego y tener minutos al entrar de cambio, Nelson Bonilla le pidió a Carlos De los Cobos que no lo vuelva a convocar, según comentó el mexicano en la conferencia de prensa.

“Nelson Bonilla me pidió que no lo volviera a llamar. Lógicamente nos va a hacer falta porque es un buen elemento pero me ha pedido que quiere concentrarse con lo que pasa con su equipo”, expresó De los Cobos.