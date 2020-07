"Nadie como Simeone para lograr que Joao Félix explote"

Joao Tralhao, descubridor de Joao Félix, elogia al técnico argentino y asegura que el jugador "tendrá menos lesiones la próxima temporada".

Joao Félix no ha logrado hacer olvidar a Antoine Griezmann en el Atlético pero lo hará. Es la conclusión a la que llega Joao Tralhao, que fuera su descubridor, en declaraciones a El Desmarque. "Ningún club portugués y probablemente ningún club del mundo podría rechazar una oferta" como los 120 millones de euros que el Atlético puso sobre la mesa para hacerse con sus servicios. "Para el tuvo sentido realizar la operación porque era una inversión muy fuerte pero con mucho retorno deportivo y todos sabemos que Joao tiene mucho recorrido pero también presente" según Tralhao.

Su posición en el campo

En su primera temporada como colchonero ha disputado 35 partidos y celebrado 8 goles y 3 asistencias, un bagaje todavía escaso para un jugador tan caro. Sin embargo, tiene sólo veinte años y ha exhibido destellos de calidad. Además, "de medio del campo en adelante puede jugar en todas las posiciones" según destaca Tralhao y eso "significa capacidad de poder entender el juego, talento para resolver las cuestiones del juego", por lo que a su entender Félix "tiene todas las herramientas para hacerlo".

Por este motivo "no diría una posición ideal para él sino que pensaría en una función en el campo que le permita crear situaciones de finalización para los compañeros porque tiene una capacidad y creatividad para el último pase que es increíble".

Las lesiones, cuestión de adaptación

El gran problema de Joao este año han sido las lesiones. Hasta tres ha sufrido, lo cual le ha impedido consolidarse. Tralhao reconoce que era algo previsible porque su ex pupilo "no estaba acostumbrado a tener lesiones pero para mí no era muy difícil de prever por la diferencia de intensidad, el estímulo de juego iba a ser diferente y a medida que estos jóvenes están entrando en el fútbol profesional es normal que la adaptación a un tipo diferente de esfuerzo les pone en un situación de alto riesgo de lesiones". Es decir, que no ha sucedido nada fuera de lo habitual para con el mediapunta portugués, que en todo caso está en las mejores manos posibles.

"Explotará con Simeone"

Porque Tralhao también considera que "nadie como Diego Simeone para saber qué posición y qué funcion debe ocupar Joao en este Atlético para poder ayudar a un equipo de alta exigencia y pueda maximizar y explotar sus cualidades". En este aspecto, entiende que con el argentino en el banquillo Joao sólo puede crecer ya a partir del futuro más inmediato tras un primer año de adaptación. "La adaptación puede provocar algunas lesiones pero no son graves y tengo la certeza de que la próxima temporada tendrá muchas menos para estar jugando con mayor continuidad" a mayor gloria de Simeone y del Atlético.