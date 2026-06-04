Multitud de ojeadores en la grada para ver a un jugador del Feyenoord

Anis Hadj Moussa fue el héroe del partido de Argelia el miércoles en el amistoso contra Holanda (0-1) en De Kuip. Varios ojeadores vieron desde la grada el bonito gol en el 86’, según Dennis te Kloese, director general y técnico del Feyenoord, que deja el club.

El extremo del Feyenoord, que había ingresado como suplente, se metió por la banda derecha y colocó el balón con efecto en el ángulo izquierdo, fuera del alcance de Bart Verbruggen. El defensa Jorrel Hato no pudo detenerlo.

«Hadj Moussa metió otro buen gol contra Holanda. Es un buen chico, siempre ha estado en forma y se entrega al máximo», elogia Te Kloese en una entrevista con De Telegraaf.

«Por su estilo no siempre se nota, pero es un gran jugador. Solo nos costó tres millones de euros. Contra Holanda había muchos clubes en la grada para verlo…», reconoce Te Kloese, consciente de que el futbolista del Feyenoord interesa a varios equipos extranjeros.

El extremo de 24 años, que complicó la vida a la selección holandesa en De Kuip, tiene contrato con el Feyenoord por cuatro temporadas más, hasta mediados de 2030. Transfermarkt fija su valor de mercado en 23 millones de euros.

El propio Hadj Moussa admite que quizá no fue su último partido en De Kuip: «Sigo bajo contrato con el Feyenoord. Mientras eso sea así, la respuesta es no», dijo al Algemeen Dagblad.

En cualquier caso, el extremo del Feyenoord tiene una clara preferencia por la Premier League. Según el periodista belga Sacha Tavolieri, el Newcastle United sigue de cerca la evolución del argelino.