Este fin de semana arranca la nueva temporada de la Major League Soccer en Apple TV.

La liga ha renovado su estrategia de retransmisiones: Apple ha eliminado el «MLS Season Pass» independiente y ahora todas las transmisiones en directo están incluidas en la suscripción estándar de Apple TV sin coste adicional.

Da igual si quieres seguir a Lionel Messi en Miami, apoyar a tu equipo local en la lucha por el Supporters’ Shield o disfrutar del drama de los playoffs de la MLS Cup: ahora es más fácil y económico que nunca. Aquí tienes todo lo que necesitas para configurarlo y disfrutar del mejor fútbol directamente desde la app de Apple TV.

¿Cuánto cuesta la suscripción a Apple TV?

A principios de 2026, el precio estándar de la suscripción a Apple TV en Estados Unidos es de 12,99 $ al mes.

Si planeas mantenerlo a largo plazo, existe un plan anual de 99,99 $ que supone un ahorro considerable frente al pago mensual.

Nuevos suscriptores cuentan con 7 días de prueba. Solicítala ahora. 3 meses gratis al comprar productos Apple Solicitar ahora Paquete de suscripción de Apple desde 19,95 $ Solicitar ahora

Dónde ver la MLS con comentarios en español

Los partidos que se emiten en canales nacionales como FOX o FS1 están disponibles con audio en español en FOX Deportes. Fubo, nuestro servicio de streaming favorito, también transmite la MLS con comentarios en español.

Dónde ver la MLS en todo el mundo

Apple TV es la fuente exclusiva de la MLS en todo el mundo. Con un pase de temporada de la MLS, puedes ver la liga desde cualquier parte del mundo.