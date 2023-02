Miranda rompe la mala racha goleadora de la defensa verdiblanca

Análisis de la victoria del Betis luego del importante triunfo frente al Elche que abrió la jornada 23.

Por Manolo Nieto

Ejercicio de competitividad, superación y perseverancia la que realizó ayer el Real Betis en el Martínez Valero para superar los dos tantos que el Elche logró en el primer tramo del partido. De un juego pobre se pasó a la heroica de la mano de los cambios que realizó Manuel Pellegrini que introdujo a Joaquín y sobre todo a Miranda que fue decisivo en el devenir del partido. La asistencia que le daba a Borja Iglesias el gallego no la llegaba a tocar y se la adjudicaban al de Olivares. De esta forma, el canterano no solo hacía el gol del empate sino que propiciaba que su equipo dejase de ser el único plantel en el que su defensa no aportaba goles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Betis y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Ninguno de los zagueros verdiblancos ha conseguido perforar las redes rivales en el campeonato liguero hasta ayer. La pizarra de Pellegrini no se ha echo notar esta temporada en el balón parado en el torneo doméstico y los defensas verdiblancos no se habían estrenado hasta el momento. Ha tenido que ser Miranda en la jornada 23 el que casi de casualidad marcase, ya que su centro al Panda no conseguía tocarlo el delantero.

Con el tanto del sevillano, el Real Betis empata con otros equipos como la Real Sociedad, Villarreal, Osasuna, Espanyol y Cádiz que tan solo llevan un tanto a su favor proveniente de la defensa.

En cuanto al juego, su aportación por la banda ha sido más que importante para conseguir la remontada, incluido una acción polémica en el tercer gol. El jugador disputaba un balón con Palacios en una salida a la contra del conjunto ilicitano y en un manotazo del jugador del Elche hacía el gesto de que la mano impactaba en su rostro cuando las imágenes no revelaban tal acción.

Independientemente de la polémica, lo cierto es que el canterano se ha reivindicado en el encuentro de ayer después de que la salida de Álex Moreno no le diera la importancia que esperaba el sevillano. Abner Vinicius, el refuerzo de la entidad verdiblanca en este mercado invernal, le ha ganado la partida en cuanto a titularidades se refiere, pero tampoco ha llegado a convencer con su juego. Con este impulso de confianza, Miranda espera que a partir de ahora pueda convertirse en el lateral titular del Betis.