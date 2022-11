En México, ¿Qué canal transmite Rayo Vallecano vs Real Madrid por La Liga 2022 y a qué hora es?

El conjunto Merengue se mete a Vallecas con la intención de mantenerse como líder en solitario de la competencia.

Se cierra la actividad de la jornada 13 de LaLiga en la cancha del Estadio de Vallecas, en donde se verán las caras Rayo Vallecano vs Real Madrid. Los Merengues vienen de dejar dos puntos en casa la semana pasada ante el Girona, por lo que no tienen margen de error para no cederle del liderato al Barcelona.

Por su parte, los Rayistas saben que una campanada ante los actuales campeones del futbol español sería un golpe anímico importante, además de que las tres unidades los meten de lleno a la lucha por puestos europeos.

En GOAL te traemos toda la información para que puedas ver este partido:

RAYO VALLECANO VS REAL MADRID: FECHA Y HORARIO

El encuentro está programado para disputarse este lunes 7 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. El silbatazó inicial será a las 12:00 horas del Noreste y 13:00 horas del Pacífico.

TRANSMISIÓN DEL RAYO VALLECANO VS REAL MADRID

Getty

El duelo será transmitido en el canal 1516 de Sky Sports.

¿CANAL ABIERTO O DE PAGA?

La transmisión será en exclusiva por televisión de paga.

¿CÓMO VER ONLINE?

El partido podrá verse en la aplicación de Blue To Go, la cual requiere de una suscripción al sistema de cable de Sky y misma que está disponible para dispositivos con sistema iOS y Android.

POSIBLES ALINEACIONES

RAYO VALLECANO: Dimitrievsky; Balliu, Lejeune, Catena, García; Valentín, Comesaña, Palazón, García; López y Falcao

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Camavinga, Modric; Asensio, Vinicius y Benzema