En México, ¿Qué canal transmite AS Mónaco vs PSG por la Ligue 1 2024/2025 y a qué hora es?

Mónaco vs Paris Saint-Germain

Los Parisinos quieren mantenerse en lo más alto de la clasificación cuando visiten a un AS Mónaco urgido de puntos.

Continúa la actividad de la Ligue 1 de Francia, en donde se estarán enfrentando AS Mónaco vs PSG, en compromiso de la Fecha 16. Los Parisinos son los actuales líderes de la clasificación con 37 puntos y en su visita al principado buscarán mantenerse una jornada más en lo más alto. Por otro lado, los Rojiblancos saben que una derrota sería fatídica para sus aspiraciones en la temporada, por lo que saldrán a buscar los 3 puntos para no perder la estela de los punteros.

En GOAL te decimos cómo ver en México este partido:

AS Mónaco vs PSG: Fecha y horario

El partido se juega este miércoles 18 de diciembre en el Estadio Luis II a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. En el Noroeste comienza a las 12:00 horas y en el Pacífico a las 13:00 horas.

Dónde ver AS Mónaco vs PSG

El juego se podrá ver a través de streaming.

C ómo ver online

La transmisión podrá seguirse en la aplicación Caliente TV, disponible con suscripción para dispositivos con sistema iOS y Android