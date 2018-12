Maynor Figueroa suena para llegar a Peñarol

El defensor hondureño de 35 años dejaría el fútbol de la MLS para aterrizar en suelo uruguayo.

Todo indica que Maynor Figueroa se encontraría cerca de vivir una experiencia novedosa en su carrera, con su posible desembarco en Sudamérica. En las últimas horas, las versiones se hicieron fuertes: el defensor hondureño podría recalar en Peñarol, uno de los dos grandes equipos de Uruguay.

El jugador de 35 años viene de cuatro temporadas en la Major League Soccer (uno en Colorado y tres con Dallas), mientras que previamente jugó para Hull City y Wigan, de la Premier League inglesa. En su país, además, defendió las camisetas de Victoria y Olimpia, aunque eso fue ya hace diez años.

"Sería una buena opción porque quiero jugar en una liga competitiva", expresó el nacido en Jutiapa, Atlántida, sobre su chance latente de arribar al campeón del fútbol uruguayo en 2018 y que disputará la Copa Libertadores en 2019.

"No tuve contactos de manera directa, pero sí mi agente me comunicó que había tenido un acercamiento, pero todavía no hay nada confirmado", agregó el capitán de la Selección de Honduras.

Foto: SAEED KHAN/AFP/Getty Images