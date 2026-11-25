Cómo ver el Marsella vs. Levski Sofía con una VPN

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Previa del partido

Europa League - Jornada 5 26 nov 2026 - 12:45 Stade Orange Velodrome

El Marsella recibe al Levski Sofía en la Europa League en el Stade Orange Velodrome. El equipo de Bruno Genesio necesita reaccionar tras un fin de semana complicado.

El Marsella perdió 2-3 en casa ante el Le Mans en la Ligue 1 el 22 de noviembre. El resultado puso fin a una racha de cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones y sorprendió por el estado de forma que había mostrado el equipo.

La derrota llegó ante un equipo que solo había sumado dos puntos en sus cinco partidos de liga anteriores. Ahora, el Marsella vuelve a la competición europea con la intención de resarcirse ante su afición.

Timothy Weah ha asumido la reputación del club como uno de los equipos que más antipatías despiertan en Francia y asegura que esa presión le da una motivación extra. El extremo estadounidense lleva el brazalete de capitán a las órdenes de Genesio y ha hablado de la visión serena que comparte con su entrenador.

El Levski Sofía llega desde Bulgaria con mejores resultados recientes en la Europa League. Venció 1-0 al Jagiellonia Bialystok a principios de mes y después ganó 4-1 en el campo del Lokomotiv Sofía en la Primera Liga Profesional el 22 de noviembre.

El equipo de Julio Velazquez ocupa la décima posición en la tabla de la Europa League, muy por delante del Marsella, que es 31.º. Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

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