Marcelo Díaz se resigna: "Mi etapa en la Selección terminó"

El mediocampista de Racing se refirió a su distanciamiento de La Roja, apuntando a que no le gustaría que fuese así.

Marcelo Díaz siguen aparecer en las nóminas de la Selección chilena, por lo que se ve cada vez más lejando una nueva voz de llamada para Care' Pato. Algo que el jugador sabe y que se lo toma casi con resignación.

"Yo creo la verdad, sinceramente, que terminó mi etapa en la Selección. Soy de la idea que hay etapas en la vida que llegan a su término, y a veces duele aceptarlo, pero es la realidad”, manifestó Díaz en conversación con Fox Sports Radio de .

El formado en Universidad de subrayó que su proceso "ya llegó a su término. Ojalá que no fuese así, pero prefiero pensarlo de esa forma para no estar haciéndome la cabeza cada vez que va a jugar Chile y pensando si puedo ir o no a la Selección".

Además Chelo Díaz le pasó la pelota a Reinaldo Rueda. “Prefiero pensar que ya se acabó, pero no por una cuestión de rendimiento, si no por una cuestión técnica del entrenador", enfatizó.