Malestar en Elche y Atlético de Madrid por los arbitrajes recibidos

Las polémicas arbitrales de la jornada 9

Rumbo a la décima jornada, algunos clubes siguen sin olvidar lo que sucedió en la novena. Es el caso de Elche y Atlético de Madrid, que se sienten molestos por los arbitrajes recibidos en la pasada fecha. Aunque desde el CTA se insiste en ponderar el índice de acierto de los colegiados y Medina Cantalejo insiste en significar el extroardinario nivel del arbitraje patrio, la pasada jornada dejó graves errores en varios partidos. Los más señalados, en Mestalla, San Mamés y Vallecas. Arbitrar es muy complejo y tanto jugadores, como clubes y aficionados deben aprender a convivir con el error, pero hay clubes que tienen motivos de sobra para sentirse molestos con los errores de la novena jornada del campeonato:

Un gravísimo error de Pulido Santana perjudica al Elche

En Mestalla, en el Valencia-Elche, Pulido Santana cometió un error gravísimo al no saber aplicar la ley de la ventaja. Un claro ejemplo de que, más allá de la interpretación del VAR, se está perdiendo calidad arbitral. Musah agarró a Pere Milla y le derribó, el árbitro hico el gesto de la ley de la ventaja y acto seguido, de manera incomprensible, pitó la falta justo cuando otro jugador del Elche se quedaba solo delante del portero y marcaba. El gol, completamente legal y que habría dado los tres puntos al Elche, no subió al marcador y el VAR no pudo entrar a revisar la acción. Anularon un gol del Elche para pitar una falta a favor del Elche. Milla, jugador del Elche, en un gesto que le honra, asumió el error arbitral y disculpó al colegiado, explicando que todos cometen errores. En el CTA se asume que se cometió un error.

Figueroa Vázquez hizo la cruz, pitó mano ...y salió cara

En el duelo de San Mamés, entre Athletic y Atlético, Figueroa Vázquez tuvo un día realmente 'complicado'. El VAR decidió anular un gol a Morata por presunta falta previa, decidiendo entrar en una jugada de este calibre, cuando por contactos más bruscos no lo ha solido hacer en otros partidos. En el VAR, Estrada Fernández. Además, el colegiado mantuvo un sorprendente criterio con las amonestaciones y enseñó siete amarillas al Atleti (17 faltas) por cero del Athletic (14 faltas). Y de propina, se inventó un penalti de Reinildo que pudo haber dejado sin dos puntos al Atlético, teniendo que ser corregido por el VAR, al observarse claramente que el jugador había despejado el balón con la cara y nunca con la mano. Cabe señalar que Figueroa Vázquez es el árbitro al que más acciones han tenido que avisar desde el VAR para que revisase jugadas en lo que va de esta Liga 2022/23. En el entorno próximo al CTA se considera que el árbitro no realizó un mal arbitraje. En el Atlético, justo lo contrario.

El penalti se debió repetir en Vallecas

En Vallecas, durante el Rayo-Getafe, el perudicado fue el Rayo, ya que malogró un penalti que, reglamento en mano, se debería haber repetido. Antes de que el jugador rayista chute, Damián Suárez, jugador del Getafe y que es el primero en llegar al rechace del penalti, había entrado en el área. Jaime Latre estaba en el VAR y no se percató de esa circunstancia.