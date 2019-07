Maidana, tras su debut con Olimpia: "Me sentí muy cómodo"

Primera División de Honduras: El volante argentino se mostró encantado con la afición del equipo albo durante el triunfo 3-0 sobre Herediano.

Cristian Maidana se marchó con buenas sensaciones después de que Olimpia festejara por 3-0 sobre Herediano de en la Copa Premier Centroamericana, en el partido que significó su debut con la camiseta del Albo.

El volante argentino, que viene de jugar en el Sportivo Alagoano y hace su primera experiencia en el fútbol hondureño, relató lo vivido durante su estreno. "Desde que me senté en el banco vi esa afición que cantaba y dije 'ojalá que me tocara entrar y ver qué se siente dentro de la cancha'. Y la verdad fue muy bueno todo. Me sentí muy cómodo... Sentí una alegría y como dicen en , piel de gallina", expresó el nacido en Chaco hace 32 años.

Además, Maidana hizo referencia al juego del equipo que conduce ahora su compatriota Pedro Troglio. "Sabíamos que era el primer partido porque veníamos de pretemporada, no sería fácil y lo hablamos, pero había que estar tranquilos. Lo del segundo tiempo es lo que tenemos que hacer desde el primer minuto", resaltó luego de lograr el pleno de goles en el complemento.

Y a la hora de referirse al plano personal, el centrocampista comentó: "El profe decidirá cuándo seré titular, yo sólo debo seguir trabajando para estar un poco mejor. Me siento bien y él decidirá".