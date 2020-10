Ocampos, ese aire fresco que llegó para quedarse (y calmarse)

En su debut como titular en la Selección, dejó todo y más. Generó un penal y casi convierte. Le sobran piernas, también ansiedad. Trabajo para Scaloni

Lucas Ocampos acaba de jugar su cuarto partido en la Selección pero se atreve a preguntarle a Messi "¿vas vos?" a la hora de hacerse cargo de ejecutar el penal. Quizás lo envalentonó que la (torpe) infracción de Estupiñán fue contra él o que hace dos semanas Neuer fue para un lado y su remate para el otro en la .



En su primer partido como titular en , al extremo del le sobran piernas y actitud. También fútbol. Son tantas sus ganas de ser parte del staff permanente de esta nueva era que por momentos se pasa de revoluciones. Lo marea la ansiedad. Los números ayudan a explicarlo más claro: fue el que más pelotas perdió en el PT (11) y, a la vez, el que más recuperó (5) junto con Martínez Quarta.

Porque puede, porque quiere y porque debe, retrocede a darle una mano a Montiel y, en una misma jugada, roba, erra un pase fácil en el apuro y se tira a los pies a recuperar lo perdido. Parece un derroche energético innecesario, perfectible. Scaloni intentará que Ocampos sea más el que toque limpio y salga disparado arrastrando gente para ser opción de pase que el que pierde tiempo y pilas en vano. Más el que te hace bajar los pies de la mesa ratona y acercarte a la TV cuando recibe cerca de la raya, con espacio, y saca diferencia en el uno contra uno que el que se revuelca en el piso. Hoy las consecuencias no son más que un poco de caos en un equipo que busca su eje mientras corre y lucha.

Su despliegue y su presencia (1,87m, 84kg) inclinaron la cancha hacia la derecha: en el primer tiempo, el 50,7% de los avances fueron por ese andén. En la etapa final bajó la intensidad pero nunca estuvo ausente. Tuvo un mano a mano inesperado y asistió a Messi de espaldas. Le falta tiempo y trabajo a la ofensiva argentina; por ahora no hay sociedades. No se encuentran o casi ni se buscan los tres de arriba. Y ya se sabe que no es buen negocio aislar al 10.



Paredes reconoció hace poco en una entrevista con AFA Play que trabajan para acostumbrarse a no dársela siempre al capitán. Solo hacerlo cuando es la mejor opción. "Sabemos que si le damos un pase atrás de los centrales hará mucho daño". Lo hizo a los 5' -solamente a los 5'-, pero Leo fue atorado a tiempo.

El 10 dosifica cargas y explosiones pero sigue absorbiendo marcas y presiones por motivos obvios. La distancia recorrida no socava su influencia en el juego. La diferencia visible hoy es que sus pies no monopolizan las decisiones. El problema es que Argentina todavía lo necesita demasiado.