Lozano confiesa que es complicado que Lainez asista al Preolímpico

La apendicitis complicó en buena medida la convocatoria de Diego con el Tri Sub 23.

La Selección mexicana Sub 23 presentó una prelista con 50 jugadores de cara al Preolímpico, entre los que destacaba la presencia de Diego Lainez, atacante que ha tenido muy poca participación con el y que en un panorama normal lucía utópica su presencia en el torneo, al no ser Fecha FIFA, y los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas.

Sin embargo, la asistencia de Diego al campeonato que se disputará en Guadalajara parece más complicada que nunca. En entrevista con Notimex, Jaime Lozano confesó que llevaban por buenos términos la negociación, pero se complicó: “Hay que esperar eso, lamentablemente si tenía algunas posibilidades, pero eso (la operación) las redujo muchísimo, porque se necesita que tome su mejor estado de forma, no tiene tantos minutos, entonces no será fácil”.

Vale la pena recordar que a mediados de febrero, Lainez Leyva fue intervenido por una apendicitis que lo ha dejado algunas semanas fuera de la actividad, además de no haber tenido continuidad con el Betis desde el parón de invierno.

Igualmente, el Jimmy cerró afirmando que tampoco sería un hecho la presencia de Edson Álvarez en unos hipotéticos , considerando la importancia que tiene para Tata Martino: “Sabemos que desde el Mundial pasado se ha ganado un lugar muy importante en la Selección mayor y sabemos que es complicado que esté, sobre todo también por el compromiso que tiene la mayor”.