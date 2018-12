Los resultados que vacían el Santiago Bernabéu

El Real Madrid pinchó jugando como local en 10 de sus 27 partidos; los números no eran tan malos desde 1994; ante el Rayo hubo sólo 55 mil personas.

En enero de 2015, el Santiago Bernabéu se teñía de oro (cartulinas de ese color para cada espectador mediante) para recibir a Cristiano Ronaldo, que ofrecía en el derbi copero ante el Atlético de Madrid el Balón de Oro que había ganado algunos días atrás. El tercero de su carrera. No ha tenido la misma suerte Luka Modric, que en la previa al encuentro contra el Rayo Vallecano ofreció el primero de su vida ante un estadio madridista casi despoblado. El sábado, poco más de 55 mil personas acudieron a la cita en otro derbi capitalino. En un recinto con capacidad para más de 81 mil, el número es realmente bajo.

¿Habrá perdido la memoria el público del 13 veces campeón de Europa? Como sea, el Real Madrid ha ganado las tres últimas ediciones de la Liga de Campeones pero la gente no llena el Bernabéu. Buena parte de la culpa la tienen los resultados que ha cosechado el equipo capitalino a lo largo de 2018 jugando en casa. En Concha Espina, los merengues han conseguido apenas el 62.96% de victorias. Es decir, el 37.04% fueron pinchazos. Y el público no está acostumbrado a eso. De hecho, la estadística no era tan mala desde 1994.

Y es que, hace 24 años, el Real Madrid se dejó muchísimos puntos en el Santiago Bernabéu. En aquel 1994, los blancos no ganaron en el 41.67% de los partidos jugando como locales. Y nunca volverían a registrar cifras tan altas en cuanto a compromisos empatados o perdidos.

Este año, que se cerró con el sufrido triunfo sobre el Rayo Vallecano y con algunos pitos por parte de la afición dedicados a su propio equipo, el Real Madrid (de Zidane, de Lopetegui y de Solari) ha disputado 27 partidos, consiguiendo 17 victorias, cinco empates y cinco derrotas. Modric y compañía querrán que las cosas mejoren en 2019.