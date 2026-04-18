Los espectadores, furiosos tras el extraño error de Viaplay durante el Chelsea-Manchester United

El partido entre Chelsea y Manchester United se interrumpió tres minutos el sábado por la noche. Los espectadores de Viaplay, sobre todo en X, se quejan amargamente por la repentina interrupción de este clásico de la Premier League.

A mitad de la segunda parte, el encuentro en Stamford Bridge se detuvo por un bloque publicitario. Los suscriptores se quedaron sin imágenes del partido durante tres minutos.

Las críticas a Viaplay no cesan: «Qué amateur se vuelve Viaplay», escribe un usuario; «Viaplay: drama y desastre», añade otro. Muchos recuerdan que pagan una suscripción y no reciben lo acordado.

El comentarista Guy Habets no mencionó la pausa. Al interrumpirse, el United ganaba 0-1 gracias a un gol de Matheus Cunha.

Hace un mes, el encuentro Feyenoord-Ajax también se interrumpió diez segundos por un anuncio de la VriendenLoterij, aunque ESPN resolvió el fallo de inmediato.