Lisandro Martínez, el mejor amigo de Edson Álvarez, evitó que volviera a la Liga MX

El sudamericano y el Machín arribaron a la institución prácticamente al mismo tiempo, previo a la campaña 2019-2020.

Si hay algún jugador que se ha vuelto como un hermano para Edson Álvarez en el Ajax, ese es Lisandro Martínez. El mediocampista reveló la importancia del argentino para que no retornara a la Liga MX cuando no tenía minutos en el equipo durante sus dos primeras temporadas.

“Si Licha no hubiera estado en esos momentos que no podía estar con mi familia, me hubiera regresado a México. Él estuvo ahí diciendo que aguantará y ve ahora lo que es la vida. Muchas veces no quería trabajar o hacer las cosas y me decía que lo teníamos que hacer, que nuestro momento iba a llegar y ahora estamos bien gracias al trabajo que venimos haciendo”, sostuvo en entrevista con TUDN.

El seleccionado mexicano se refirió al momento en el que la esposa, Sofía Toache, y su hija, no contaban con el permiso del gobierno de los Países Bajos para vivir junto a él en Ámsterdam. Desde marzo del 2020, mientras se gestaba la pandemia del coronavirus, ya se encuentran con él.

“Fue trabajo de los dos y ahora que estamos jugando, tenemos que disfrutar la posición en la que estamos porque somos privilegiados de estar acá. Ambos crecimos con muchas ideologías parecidas, compartimos muchos pensamientos, coincidimos en muchas cosas que nos da miedo, en la forma que nos criamos y vivimos. Conectamos mucho porque disfrutamos la compañía”, añadió.

Los Rojiblancos vienen de conquistar la Copa de Holanda , el primer título de Edson y Lisandro. Ahora sueñan con elsi consiguen la, la cual lideran a falta de seis jornadas.