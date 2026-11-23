Cómo ver el Levante vs Elche con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrar restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede ayudarte.

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que tenga los derechos.

Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para tener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Primera División - Jornada 13 23 nov 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

Levante y Elche se enfrentan en el estadio Ciudad de Valencia en un partido de LaLiga de gran importancia para ambos clubes en la zona baja de la clasificación.

El Levante llega al encuentro en 17.ª posición, tras ganar solo uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. El equipo de Luis Castro empató 0-0 con el Celta de Vigo en su último compromiso liguero y necesitará mejorar en ataque para alejarse del peligro.

El Elche ocupa la 18.ª posición, justo por debajo, y llega a Valencia sin haber ganado ninguno de sus dos últimos partidos de LaLiga. El equipo de Martin Anselmi perdió 2-0 ante el Real Betis el 8 de noviembre, un resultado que prolongó su preocupante racha en liga.

Ambos equipos tienen problemas de lesiones. El Elche no puede contar con varios jugadores del primer equipo, lo que podría limitar las opciones de Anselmi en un duelo directo por la permanencia, al menos sobre el papel.

Los dos clubes se han enfrentado cinco veces en las últimas temporadas entre LaLiga y Segunda División, con tres victorias del Levante. Su duelo más reciente, que terminó con un triunfo levantinista por 3-2 en este estadio en enero de 2026, anticipa una tarde disputada.

Con solo un punto y una posición de diferencia entre ambos equipos, hay mucho en juego. Sigue leyendo para saber todo lo necesario para ver el Levante vs Elche en directo.

Los espectadores que se encuentren fuera de su región de residencia pueden ver el Levante vs Elche en directo a través de ExpressVPN.