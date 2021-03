Leonardo: "¿Messi? Estamos atentos pero no hay nada"

El director deportivo del PSG asegura que la prioridad son las renovaciones de los futbolistas del equipo.

Ni 24 horas han pasado de la eliminación del Barcelona a manos del PSG y Leonardo ya ha concedido las primeras declaraciones. Han sido a 'RMC Sport', y en ellas fue cuestionado por varios temas, entre ellos por Messi, del que dice que no hay nada, aunque confirma que están atentos por lo que pudiese pasar.

"Ahora estamos concentrados en nuestros partidos, es marzo, es un momento decisivo para los resultados de la temporada. No tenemos nada de nada en relación al futuro, salvo la idea de renovar a los jugadores que ya tenemos. No hay nada planeado fuera de eso, nada de contratar nuevos futbolistas. También estamos obligados a medir cuáles serán los resultados económicos de esta temporada. Estamos atentos, pero no hay nada", dijo en relación a Messi.

La prioridad son las renovaciones de Neymar y Mbappé

"Ya conoces nuestra intención. Hablamos con ellos (Neymar y Mbappé). Intentamos llegar a un acuerdo lo antes posible. Estamos hablando, estamos avanzando, veremos qué ocurre. Llegaremos a un punto en el que necesitaremos una decisión y una idea de cuál es la decisión de cada uno. Es importante ser claro. Hoy, Mbappé tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2022. Es un hecho".

¿Cristiano Ronaldo en París?

"Lo que nos hace felices es que el PSG está casi siempre en todos los frentes. Está bien. La ventana de fichajes es muy fluida, hay movimiento. El PSG es un club muy deseado, en general. Todos los grandes jugadores están vinculados al PSG. Esto es algo que hay que valorar. Siempre estamos en condiciones de hablar con los grandes jugadores que quieran venir. Pero no tenemos negociaciones en curso sobre ningún nuevo jugador".