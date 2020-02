Las dinámicas opuestas de Morata y el Atlético de Madrid

El delantero, que salió cabreado en la victoria sobre Villarreal, atraviesa su mayor sequía goleadora como rojiblanco; el equipo, en su mejor momento.

Álvaro Morata y el parecen vivir dinámicas opuestas. El delantero español, que salió cabreado en la victoria sobre el por 3 a 1 en el Wanda Metropolitano, atraviesa su mayor sequía goleadora como jugador de un equipo rojiblanco que pasa por el mejor momento de la temporada.

EL ATLETI REPUNTA... Y SUEÑA

El equipo de Diego Simeone, que miró la victoria sobre el Submarino Amarillo desde la grada porque tenía que cumplir una sanción al acumular cinco tarjetas amarillas en , puso las cosas en su lugar este domingo. Los tres puntos conseguidos en la capital española frente al cuadro castellonense devolvió a los colchoneros al tercer lugar de la clasificación, sólo por detrás de y .

El actual subcampeón de la Supercopa española recuperó su plaza Champions y lo hizo apenas cuatro días después de haber logrado una espectacular victoria sobre el inglés, futuro campeón de la Premier League y vigente rey de la Liga de Campeones. El 1 a 0 ante el conjunto de Jurgen Klopp llenó de optimismo a la parroquia rojiblanca y le dio confianza a un Atleti que venía acumulando malas sensaciones, más allá de los resultados que pudiera haber obtenido. Una confianza que le permitió remontar ante el Villarreal el golazo de Paco Alcácer con dianas de Correa, Koke y Joao Félix, cuya reaparición genera esperanza en el club madrileño.

MORATA SE CAE... Y SE ENFADA

La mala noticia para el Atleti pasa, sin embargo, por quien había sido uno de los puntos más altos de la temporada. Y es que, al irse 'seco' contra el Villarreal, Morata ha encadenado su peor racha sin marcar con el Atlético de Madrid.

Ya son siete los partidos consecutivos, sumando todas las competiciones, en los que el ex de la y del Real Madrid no puede 'mojar'. Y ocasiones no le han faltado. Las tuvo claras y de todos los colores.

Morata marcó por última vez ante el Barcelona, en las semifinales de la Supercopa de (9 de enero de este año). Desde entonces, se ha ido sin festejar un gol ante el (1 tiro a puerta), el (1), el Real Madrid (0), el (1) y el Villarreal (3), todos por LaLiga.

De hecho, contra el Submarino Amarillo fue el encuentro de Morata con más remates a portería sin marcar gol desde que está en el Atlético de Madrid, en cualquier competición (tres), según datos de Opta. Tal vez por eso se enfadó tanto al ser reemplazado por Germán Burgos. En el minuto 83 de partido, el 'Mono' tomo una decisión que hizo que Morata explotara en el banquillo: sustituyó al delantero para dar entrada a Marcos Llorente y apuntalar el centro del campo con el partido ya resuelto y el 3 a 1 en el marcador. El '9' del Atlético no hizo aspavientos al abandonar el campo, pero fue en la zona técnica rojiblanca donde estalló estrellando una botella de agua contra el suelo.

A esos seis encuentros del torneo de la regularidad, Morata le añade el partido contra el Liverpool, en el que tampoco pudo convertir pese a contar con una inmejorable situación para hacerlo. Una ocasión que desperdició de manera insólita, al no poder impactar un centro desde la izquierda, estando casi solo frente a Alisson y sin rivales cerca.

Por frustración o por dolor. Lo que está claro es que Morata lo siente. #NoticiasVamos pic.twitter.com/hwBoLUqWSo — #Vamos de Movistar+ (@vamos) February 19, 2020

Pese a todo, Morata ha marcado 10 goles en la temporada contando todas las competiciones (siete dianas en 21 partidos de LaLiga, 2 en 6 de la Champions y 1 en 2 de la Supercopa). En el actual curso, sale a un gol cada 216 minutos y es el máximo goleador del Atleti, seguido por Correa (7 tantos) y Joao Félix (5).