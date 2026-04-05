Liam Rossier, entrenador del Chelsea, ha respondido a las declaraciones del agente de Enzo Fernández, Javier Pastore, sobre la sanción impuesta al jugador argentino por sus comentarios, en los que insinuaba la posibilidad de fichar por el Real Madrid.

Enzo Fernández afirmó que le gustaría vivir en Madrid y ya había revelado anteriormente su disposición a abandonar el Chelsea tras el próximo Mundial. Asimismo, señaló a las leyendas del Real Madrid Toni Kroos y Luka Modrić como sus referentes.

Por su parte, la directiva del Chelsea decidió suspender a Enzo e impedirle participar en el partido de cuartos de final de la FA Cup en su estadio contra el Port Vale, y tampoco participará en el enfrentamiento contra el Manchester City en la Premier League el próximo domingo, mientras que Rosiner explicó que «el jugador se pasó de la raya».

Por su parte, Pastore comentó sobre la sanción: «No ha entendido la situación, y cuando el entrenador se lo ha comunicado, lo ha aceptado porque es muy profesional, siempre comprometido y respeta las decisiones, pero no entendemos el motivo de la sanción».

Y añadió: «Enzo no mencionó ningún otro club ni dijo que quisiera marcharse del Chelsea, sino que habló de Madrid como ciudad porque le preguntaron dónde le gustaría vivir algún día. y es natural que cualquier argentino elija Madrid por su idioma, su cultura y su clima, similar al de Buenos Aires, pero en ningún momento dijo que quisiera marcharse del Chelsea o de Londres».

El agente aclaró: «La sanción es totalmente injusta. Suspender a un jugador para dos partidos decisivos para el Chelsea en su lucha por clasificarse para la Liga de Campeones, siendo uno de los elementos más importantes del equipo, su pilar fundamental y su líder en el campo, es algo muy duro, y no hay ninguna razón real ni justificación para esta suspensión, dada la situación actual del equipo».

Fernández (25 años) se perdió la gran victoria del Chelsea (7-0) sobre el Port Vale en la Copa de Inglaterra el pasado sábado.

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Tras la amplia victoria, se le preguntó a Rosinière por las declaraciones de Bastori, a lo que respondió, en unas declaraciones destacadas por el diario británico «Mirror»: «Esa es su opinión, y no tengo nada que decir sobre las opiniones de los demás».

En cuanto a si la sanción es injusta, Rosinière afirmó: «En su momento, no ahora, hablaremos de todo lo que ha pasado. Estoy seguro de que esa conversación tendrá lugar entre Enzo y yo. Enzo y yo estamos muy bien. Lo he visto hoy y hemos hablado cara a cara, y las cosas no son como algunos piensan».

Y añadió: «Enzo sabe muy bien lo que pienso de él, y ha sido estupendo verlo hoy apoyando a sus compañeros. Seguiremos avanzando y nos aseguraremos de terminar la temporada de la mejor manera posible».

Cuando se le preguntó si Fernández se había disculpado ante sus compañeros, el entrenador respondió: «Como dije ayer, las conversaciones que mantengo con los jugadores de forma individual, ya sea con Enzo o con otros, se quedan dentro del equipo. El vestuario tiene su privacidad».

Y añadió: «Le he dejado muy claro lo que veo en él como persona, es un tipo fantástico. Pero, al mismo tiempo, ahora quiero que todos se centren en el fútbol y en alcanzar nuestros objetivos esta temporada».