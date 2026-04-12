لاعب برشلونة يؤكد توقعات فليك.. وبيرنال خارج الحسابات

Gerard Martín, jugador del Barcelona, confirmó las expectativas de su entrenador Hans Flick respecto a su disponibilidad para el esperado partido ante el Atlético de Madrid, pasado mañana martes, en la Liga de Campeones, mientras que se confirmó la ausencia de su compañero Marc Bernal.

Martín generó preocupación ayer sábado tras verse obligado a abandonar el campo entre los dos tiempos en el derbi de Barcelona contra el Espanyol en la Liga española.

Pero el diario “Sport” confirmó hoy domingo que no sufre ninguna lesión y que su sustitución fue solo una medida preventiva, mientras reina la calma dentro del club respecto a su estado físico.

Durante la sesión de recuperación de hoy, el lateral se entrenó por separado en el gimnasio para reducir la carga sobre sus piernas, lo que reforzó las posibilidades de que participe con normalidad ante el Atlético de Madrid.

El plan es que se incorpore a los entrenamientos grupales en la última sesión antes del viaje, para estar listo para el importante encuentro en el que el Barcelona necesita remontar el resultado si quiere alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones.

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Flick había tranquilizado ayer a la afición del Barça tras el partido ante el Espanyol, al mostrarse optimista sobre la dolencia del jugador cuando dijo: “Creo que no es una lesión grave. Creo que puede jugar el martes”.

Si no ocurre ningún imprevisto de última hora, todos los indicios apuntan a que estará listo para ser titular frente al Atlético de Madrid.

A pesar de no poder formar una dupla defensiva con Pau Cubarsí, que fue expulsado en el partido de ida, Martín es un firme candidato a aparecer en el once inicial como central.

En cuanto a Marc Bernal, que se lesionó la semana pasada, todavía no se ha incorporado a los entrenamientos colectivos.

El club sigue esperando que regrese después del partido del martes frente al Atlético de Madrid, ya que no tiene sentido acelerar su vuelta ni arriesgarse con él antes de que esté al cien por cien.

El plan es que vuelva el miércoles, para empezar a preparar el próximo partido de liga, previsto para el día 22 ante el Celta de Vigo en el “Spotify Camp Nou”.