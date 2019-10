La salida del Barcelona no ha cambiado la suerte de Malcom

El brasileño sólo ha podido jugar 2 partidos esta temporada con un total de 62 minutos por una lesión que le ha obligado a ser operado en Filandia.

Malcom abandonó este verano el en busca de un equipo donde pudiera tener más minutos tras un curso casi inédito en el Camp Nou pero su suerte no ha cambiado en su nueva aventura en el Zenit de San Petesburgo.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

El club ruso pagó 40 millones de euros para reclutar al brasileño como una de las estrellas de su proyecto, sin embargo sus primeros meses en están alargando el calvario del extremo de 22 años. En su debut en el Zenit jugó 18 minutos en casa ante el Krasnodar y estuvo marcado por la polémica, ya que recibió insultos racistas de su propia afición, que llegó a asegurar que la tradición del club era que no jugaran jugadores de color en sus filas.

El artículo sigue a continuación

Unos días después, concretamente el 10 de agosto, jugó la segunda parte completa ante el Dinamo de Moscú y aquellos fueron los últimos que pudo jugar antes de sufrir una dolencia en la cadera que le ha dejado durante dos meses en el dique seco y promete alargarse durante más tiempo.

"Tengo una lesión muy delicada y sensible. Parece que duele uno o dos días y luego no siento dolor, pero cuando chuto con un poco más de fuerza me vuelve a doler. Tengo que hacer mucho gimnasio para fortalecerme. Los hinchas del club no se deben preocupar. Mi recuperación va a ser muy rápida", llegó a afirmar el jugador pero los pronósticos no se han cumplido.

El Zenit ha hecho público un comunicado para anunciar que Malcom ha tenido que ser operado en Finlandia de su lesión, una intervención que ha sido exitosa pero el brasileño no podrá volver a jugar hasta febrero de 2020, un momento en el que espera que su suerte empiece a cambiar.