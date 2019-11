La respuesta de Gallardo a Riquelme: ""Román tiene tiempo para comer asado y hablar de fútbol, yo tengo que preparar los partidos que se vienen"

El DT de River se refirió a las palabras del máximo ídolo de Boca, quien había señalado que el Millonario "no compitió en el Mundial de Clubes".

“Gallardo es un genio. Armó diez equipos en cinco años. Pero en el no compitió. El le ganó el partido desde el minuto uno al 90. Y cuando nos ganaron a nosotros, no compitieron el año pasado, porque quedaron afuera de la final. Yo tuve la suerte de que me dirigió el más grande de todos. Él nos enseñó a competir. Nos enseñó a ganar”.

Luego de las declaraciones de Juan Román Riquelme en las que se refirió a la comparación Bianchi-Gallardo, el entrenador de River fue contundente con su respuesta: "No comparto lo de genio ni tampoco que no hemos competido", señaló el Muñeco, en conferencia de prensa, y continuó: "Sí, competimos, nos tocó perder. En cuanto a la distancia entre los grandes equipos de Europa con Sudamérica no necesitás ser ningún genio para ver que es cada vez más grande".

"Román tiene tiempo para comer asado, analizar y hablar de fútbol mientras yo tengo que preparar los partidos que tenemos por delante. Analizar lo que dijo Riquelme de un partido de hace un año... Es un equipo que viene compitiendo hace tiempo y se sostiene", sostuvo el técnico riverplatense.

Y por último, remarcó: "No es fácil sostenerse en Sudamérica compitiendo. Y lo hemos hecho. Eso sí es para destacar".