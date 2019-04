La Primera División salvadoreña se pondrá al día

Entre hoy y mañana se jugará la jornada 14 del Clausura 2019, que tuvo que ser pospuesta semanas atrás.

Al Clausura 2019 le faltan cinco fechas para cerrar su fase regular. Esta es la programación de la jornada entre semana:

Jocoro vs Santa Tecla (hoy, 3:30PM en Polideportivo Tierra de Fuego), Chalatenango vs Águila (hoy, 6:30PM en el Gregorio Martínez), Firpo vs Audaz (hoy, 7:00PM en el Sergio Torres Rivera), Isidro Metapán vs Pasaquina (hoy, 7:30PM en el Jorge Suárez Landaverde), Alianza vs FAS (hoy, 7:30PM en el Cuscatlán) y Municipal Limeño vs Sonsonate (mañana, 3:30PM en el Dr. Ramón Flores Berríos).