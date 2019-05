Balotelli: "Por el bien del fútbol, no lo comparen con el 7 de la Juventus"

En su cuenta de Instagram, el delantero del Olympique no dudó en enaltecer a Messi.

El magnífico partido de Leo Messi en el 3-0 del FC al durante la ida de las semifinales de la despertó todo tipo de reacciones. Una de las más llamativas ha sido la del siempre controvertido delantero italiano Mario Balotelli, a través de su cuenta de Instagram.

Se sabe: Mario Balotelli no es un jugador tibio, no necesita declaraciones grises ni nada de eso. A veces, parece un aficionado más. Así lo demostró una vez más en su cuenta de Instagram. Genio y figura, mientras miraba la victoria del Barcelona ante el Liverpool, por el partido de ida de las semifinales de la Champions, el delantero del Olympique lanzó una frase fuerte a través de sus redes sociales: "Por el bien del fútbol, por favor no lo comparen con el 7 de la ". Así es Balotelli. Siempre dice lo que piensa. Sin reservas.