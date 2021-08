La Asamblea de La Liga ha aprobado el acuerdo con CVC

Por unanimidad, y con las únicas excepciones de Real Madrid, Athletic Club, Barcelona y un club de Segunda, el acuerdo sale adelante.

Salió la fumata blanca. El acuerdo de La Liga con CVC ha salido adelante, después de que la Asamblea del ente liguero haya aprobado por unanimidad el acuerdo con el fondo de inversión. Solo 4 equipos han rechazado esta medida, y, por lo tanto, no cederán sus derechos. Real Madrid, Barcelona, Athletic y Real Oviedo han sido las entidades que se han opuesto a la llegada de dinero por parte del fondo a cambio de ceder los derechos de televisión a CVC.

La rueda de prensa de La Liga

"Son bancos de inversión de primer nivel, y se han sometido a las preguntas de los clubes. Era importante, muy contentos con el resultado, tener la confianza de cerrar los acuerdos de 38 clubes nos refuerza y es un día importante".

"Este acuerdo es fruto de 10 meses prácticamente, entre los que hemos vivido la Superliga, que ha puesto en peligro el acuerdo. Satisfecho con el acuerdo. Han votado los de siempre, ellos opinan que quieren otro modelo de Liga, no el que defiende la mayoría, y se ha demostrado que, en voto secreto, que me gustaría ver en otras instituciones, como la RFEF, que sea secreto".

El artículo sigue a continuación

"El voto es totalmente secreto".

"No es una salvaguarda legal. Creíamos que era lo mejor para tener más consenso, pero nada más. Sobre medidas cautelares, ya profundizaré cuándo ocurra. Que se decretan medidas cautelares cuando hay que desarrollar es exagerado. Es un acuerdo de comisión delegada el del 15%, pero no veo que pueda ocurrir. No me gusta plantear la opinión de 4 que quieren entorpecer".