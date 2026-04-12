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Hussein Hamdy

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La afición del Barcelona provoca al Espanyol con un cántico burlón en el derbi

J. Garcia
Barcelona
Atlético Madrid
Primera División
España

Juan García desata la emoción en Cataluña

Ayer, en el «Spotify Camp Nou», el «derbi de Cataluña» entre Barcelona y Espanyol mostró la reacción del público hacia el portero Juan García, que volvía al campo por primera vez tras fichar el pasado verano.

Según Mundo Deportivo, la afición local le recibió con cánticos irónicos: «Juan García, hijo de La Masía», recordando que, pese a formarse en el Espanyol, ahora pertenece al Barça.

Estos cánticos llegaron tras los silbidos que recibió en la ida y en su debut con España ante Egipto.

Este cántico ya se había escuchado en el «Camp Nou», pero esta vez cobró especial relevancia por la emoción y la igualdad del derbi.

En cuanto a las estadísticas, encajó un gol de Paul Lozano, aunque el guardameta sigue firme hacia su primer Zamora con 19 goles encajados en 24 partidos y 64 paradas decisivas.

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