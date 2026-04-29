L’Équipe otorga dos nueves tras el increíble espectáculo futbolístico del PSG-Bayern

El martes fue una delicia para cualquier aficionado al fútbol. El espectáculo del París Saint-Germain contra el Bayern de Múnich (5-4) mantuvo la emoción los 90 minutos, según la prensa francesa.

«Fútbol total», titula L'Équipe, que vio cómo «los dos mejores equipos de Europa» se medían en el Parc des Princes en un duelo «de intensidad y calidad técnica sin precedentes».

L'Équipe, publicación muy exigente, califica el partido de «impresionante, brillante y sobrecogedor» y otorga dos nueves en sus valoraciones.

En el PSG, Khvicha Kvaratskhelia obtiene la segunda mejor calificación: «Como siempre en la Liga de Campeones, mostró determinación y tenacidad», destaca el medio.

«Se mostró hambriento en los duelos, libró una dura batalla con Dayot Upamecano y Josip Stanisic le obligó a menudo a jugar de espaldas a la portería. Sin embargo, esto no le impidió empatar el partido para el PSG, antes de marcar también su segundo gol».

En el Bayern, Luís Díaz también recibe un 9: «Constante amenaza por la izquierda, con incursiones centradas y peligrosas».

«Le hizo ver la amarilla a Marquinhos, provocó un penal, asistió a Michael Olise y marcó un golazo», resume el diario. Los otros goleadores, Olise y Ousmane Dembélé, se llevan un 8.