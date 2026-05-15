Kylian Mbappé lanza graves acusaciones contra Arbeloa, quien responde de inmediato

Kylian Mbappé explicó su papel como suplente en la rueda de prensa tras el Real Madrid 2-0 Real Oviedo. El francés apuntó al entrenador Álvaro Arbeloa, quien negó las acusaciones.

Mbappé había estado lesionado las últimas semanas por una dolencia muscular y se recuperó en un yate en Sicilia.

La decisión le valió muchas críticas y, cuando saltó al campo el jueves, el público del Santiago Bernabéu le abucheó.

El domingo no entró en la convocatoria para el Clásico contra el Barcelona (2-0).

Mbappé asegura que estaba en forma para jugar: «Me encantan esos partidos y siempre les meto goles».

«Me siento bien. No jugué porque el entrenador me dijo que soy el cuarto delantero, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo».

«Al final lo acepto y juego el tiempo que me dan. Creo que he jugado bien, le di una asistencia a Jude (Bellingham) y hemos ganado. Es importante ganar en casa y mantener una actitud positiva».

Arbeloa respondió que nunca usó esa frase y que quizá hubo un malentendido. La verdad es que no sé qué decir, porque nunca le he dicho que sea el cuarto delantero».



































