Kubo asume los pitos del Camp Nou: "Creo que lo merezco"

Take Kubo regresaba al Camp Nou por primera vez como rival y asumió con naturalidad los pitos de la afición culé

Take Kubo fue, sin duda, uno de los grandes protagonistas del - . El jugador japonés, que se formó en la cantera blaugrana, fue abucheado por la afición bluagrana, que no le perdona su marcha al eterno rival, el .

El nipón habló de estos pitos y los asumió con naturalidad. Esa decisión es del público. Yo tomé mi decisión y ellos tienen derecho a pitarme, creo que lo merezco, aunque había gente que también aplaudía y eso me dio ánimos. ¿Pena? No, es una forma que tienen de verme como un rival, no como un chico de 18 años que juega al fútbol un poco bien", expresaba después del encuentro.

A pesar de la derrota, Kubo dejó una buena carta de presentación ante el Camp Nou en su estreno en el coliseo blaugrana. Fue el más destacado, junto a Budimir, del cuadro bermellón e incluso por su zona llegó el segundo tanto de los de Vicente Moreno.

Además, hizo un caño a Messi, algo de lo que no muchos jugadores pueden presumir. También habló de ello. "Por suerte disputé los 90' e hice todo lo que he podido, pero no fue suficiente para poder puntuar".