Justin Kluivert se ha ganado un puesto en la convocatoria de Ronald Koeman para el Mundial. El centrocampista del Bournemouth ya ha superado la lesión de rodilla que lo mantuvo inactivo y está listo para volver, según el seleccionador.

«Lo hemos convocado porque, como sabíamos, se ha recuperado bien de la operación. Claro que ha jugado poco: solo dos veces como suplente», afirma Koeman.

El centrocampista de 27 años estaba inactivo desde enero por una lesión de rodilla. A principios de este mes aún permaneció en el banquillo contra el Fulham, pero luego ingresó como suplente ante el Manchester City y el Nottingham Forest, sumando algo más de treinta minutos.

Para valorar su estado físico de primera mano, Koeman le hizo entrenar unos días extra en Zeist y quedó satisfecho.

«Lo dejamos entrenar dos días a propósito para verlo en persona y me impresionó su frescura», afirmó Koeman.

El seleccionador admite que aún no está al 100 %, pero confía en que los amistosos ante Argelia y Uzbekistán le aporten los minutos y el ritmo necesarios.

«Todavía tenemos partidos amistosos y dos semanas hasta el primer partido oficial. Al confeccionar la lista definitiva, debemos decidir quién tiene más oportunidades; es más fácil con 26 que con 23», concluye.

El centrocampista del Feyenoord, Luciano Valente, se quedó fuera por poco. Koeman explicó que el creador de juego no parecía en plena forma tras una temporada exigente: «En noviembre estaba más fresco que en marzo; son decisiones».