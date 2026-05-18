Wim Kieft analiza en «KieftJansenEgmondGijp» la situación de Raheem Sterling en el Feyenoord. El comentarista de Haarlem critica la forma en que el técnico Robin van Persie está empleando al extremo.

«Robin van Persie me parece un chico estupendo. Seguro que también quería ayudar a Sterling. Pero esta semana leí que quiere que juegue porque está mejorando y haciéndose más fuerte», comienza Kief.

Y añade, visiblemente enfadado: «Maldita sea, con 88 partidos internacionales, no puedes jugar tu último encuentro en Países Bajos contra el PEC Zwolle. Yo habría dicho: chicos, eso no lo voy a hacer». En realidad, Sterling llegó a los 82 partidos con Inglaterra.

El presentador Michel van Egmond recuerda que, además, Sterling fue sustituido por Van Persie en Zwolle. Los de Róterdam acabaron imponiéndose al PEC gracias a un doblete de Anis Hadj Moussa.

René van der Gijp lo compara con un excompañero de Sterling: «Vi por casualidad dos o tres goles de Theo Walcott. Se fue hacia el lateral y lanzó el balón por encima. Entonces ya no hay quien lo alcance».

«Pero si pierde entre un 20 y un 30 % de eso, se acabó. Sterling también lo tenía. Todo a base de velocidad», analiza Van der Gijp sobre la principal cualidad del extremo, de quien aún no se sabe si jugará en el Feyenoord la próxima temporada.

«¿Qué ha llevado a Sterling a hacer esto?», se pregunta en voz alta su compañero de mesa, Rob Jansen. «Porque ha sido un jugador de primer nivel, y no un chaval cualquiera. ¿Quién demonios ha dicho: hagamos esto?».

Para terminar, Kieft intenta explicar la llegada de Sterling al Feyenoord. «Quizá Van Persie le dijo: “¿Quieres echarme una mano?” Quizá se conocían bien. Tampoco lo sé, Rob. No tengo ni idea. Hubiera sido mejor que se fuera al Girona, pero allí no lo querían».