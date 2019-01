Junior se coronó ante el Tolima con una remontada milagrosa

El título de la Superliga 2019 fue para el Junior que logró cambiar la historia en el minuto final.

Final intensa en los futbolístico, con un visitante que no descansó a lo largo de los 90 minutos buscando, al menos, un gol que le permitiera ir a la instancia de los penales, sin embargo, un trabajo casi impecable de la defensa del Tolima, impidió que los Tiburones pudieran abrir el marcador a lo largo de los 90 minutos.

Los Pijaos se aferraron a la ventaja obtenida en Barranquilla, lo cual le restó emociones al partido, pues los de locales, prácticamente, se abstuvieron de buscar el arco contrario con intensidad para buscar un gol que les asegurara la victoria.

El artículo sigue a continuación

La segunda mitad fue un asedio constante del Junior, que jugó todas sus cartas para buscar empatar la serie, ante la desesperación de la visita, Tolima se animó un poco más al ataque, generando riesgo en el arco de Viera, que supo reaccionar en cada situación para evitar un gol que acabara con la historia.

Un viejo conocido del Junior fue el encargado de poner a celebrar a la hinchada del tiburón, Luis Carlos Ruíz con un gol de último segundo que llevó todo a la definición desde el manchón blanco del penal, donde la suerte favoreció al Junior, que al final gritó campeón y levantó el trofeo de la Superliga Águila.