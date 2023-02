Jordi Alba: "Me siento capacitado para cumplir mi contrato con el Barcelona"

El lateral siente que aún puede seguir aportando en el Barcelona y se ve jugando la próxima tempoorada en el Camp Nou.

Jordi Alba ya no es titular indiscutible en el Barcelona pero sigue siendo importante como demostró en la victoria del pasado domingo ante el Sevilla y se muestra convencido de seguir el próximo curso jugando en el Camp Nou.

Su relación con Xavi: "Bueno, no es lo mismo ser tu compañero que el entrenador, pero el buen rollo siempre está ahí. A la vez, está claro que sí que cambia un poco la situación de cuando eres compañero a entrenador, pero la relación es buena".

Quiere cumplir su contrato: "Por supuesto. Me siento capacitado, creo que estoy a un buen nivel. Es cierto que no lo estoy jugando todo, pero cuando salgo intento hacerlo lo mejor posible. Y cuando no juego intento ayudar a todos mis compañeros apoyándoles desde el banquillo. Es una faceta nueva para mí porque normalmente he tenido la suerte de jugar muchos minutos. Este año no tanto, pero también tengo mis minutos y estoy contento con este rol. Es importante ayudar a los compañeros, estar con ellos, aconsejarles y esto también es positivo y me motiva".

Suplencia: "Es una decisión del entrenador. Cuando jugaba no daba explicaciones y ahora cuando no juego tampoco. Yo me dedico a entrenar, a estar bien conmigo mismo, a jugar los partidos de la mejor manera posible y luego decide el entrenador. Lo llevo bastante bien. Al principio me costaba más, pero ahora mismo estoy mentalmente bien y con mucha motivación".

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del FC Barcelona y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

¿Le quieren jubilar?: "Yo me siento bien, me siento capacitado y tengo el respaldo del entrenador y compañeros. Cuando voy por la calle la gente me lo hace saber. Me encuentro bien y el día que sienta que no estoy capacitado para defender un club como el Barcelona, seré el primero en irme".

Ganar la Supercopa: "Fue un punto de inflexión. Era frente al rival directo de todos los culés y eso motiva aun más. Fue una final muy buena, fuimos superiores y merecimos el título. Dio confianza al equipo, sobre todo para los más jóvenes porque era su primer título. Para ellos fue muy especial. Se les veía en la cara".

Favoritos en LaLiga: "Desde la experiencia te digo que queda mucha Liga, que el Madrid va a apretar mucho hasta el final y será muy difícil. Es una distancia considerable, pero no nos podemos relajar. Está en nuestras manos ganarla".

Consejos a los jóvenes: "Que es complicado vestir la camiseta del Barcelona. Ahora es todo muy bonito, pero llegarán momentos de dificultad y hay que tener la cabeza muy bien amueblada para aguantar todo tipo de comentarios y de presión. Es difícil llegar al primer equipo y más siendo tan jóvenes. Yo les digo que aprovechen la oportunidad. Que sepan en el club en el que están. Y no sólo jugando, sino sabiendo a quién representan. Y en el caso de Balde, que juega en mi posición, intento darle los mejores consejos para que siga creciendo y aprendiendo".

Gavi: "Es una bestia. Es buenísimo con ese punto de garra que da muchísimo al equipo. Es un niño con una madurez increíble. Le queda mucho por aprender, pero será un jugador importantísimo en la selección y en el Barcelona. Cuando era joven yo también tenía ese punto como Gavi. A la hora de competir eso le da cosas positivas. No tiene por qué cambiar. Con la madurez lo irá corrigiendo positivamente. Yo le veo muy bien, compite bien y a la afición le gusta. Yo sigo teniendo la sangre caliente y creo que me ha dado muchas cosas positivas para estar al nivel más alto. Pero he cambiado respecto al principio y eso te lo da la madurez".

La salida de Piqué: "Me dolió porque era un jugador fundamental para el equipo y en el vestuario era una persona muy alegre que daba mucha vida al colectivo. Su ausencia se nota en todos los aspectos. Se han dicho muchas barbaridades y mentiras que te duelen porque eres de la casa. Se ha creado un runrún que ha puesto a los capitanes en la palestra, pero no podemos salir a desmentir a diario todo lo que se dice. Somos de aquí y sentimos los colores al máximo, pero las críticas duelen".