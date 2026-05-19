Johan Derksen lanza una grave acusación contra Dick Advocaat: «He oído de fuentes bien informadas que...»

Johan Derksen criticó con dureza a Dick Advocaat en «Vandaag Inside». «El Bigote» afirmó que su renuncia no se debió a graves problemas familiares, sino a nostalgia.

Tras la clasificación de Curaçao para el Mundial, Advocaat anunció que no dirigiría a la selección en la fase final en Estados Unidos, Canadá y México por problemas familiares.

Fred Rutten lo reemplazó, pero renunció al cargo alegando que la presión externa había creado un clima laboral insostenible.

Derksen le reprocha a Advocaat: «Hemos cometido grandes errores periodísticos al apoyarle sin argumentos. Lo hicimos solo porque nos cae bien; eso ha sido un error».

Luego critica su actitud: «Ahora dio una rueda de prensa y, al ser preguntado, quiso eludir el tema diciendo que solo mira hacia adelante. Con su comportamiento a lo David el Pequeño, ha perjudicado gravemente a Fred Rutten».

«Advocaat ha abandonado a ese equipo dos veces», concluye Derksen, y lanza una acusación contundente: «Siempre se habló de graves problemas familiares, pero he oído de fuentes fiables que no era cierto; era más nostalgia que otra cosa».

«Cuando se le pasa el enfado, quiere volver y presiona a la gente en casa. Entonces la opinión pública cambia y empiezan a echar a Fred. Dick no da explicaciones. ¡Se ha comportado de forma escandalosa!», refunfuña Derksen.

«Claro, el presidente y todos se han entrometido. ¡Pero Dick es el responsable! Se ha escapado dos veces y Fred ha tomado el relevo. Hay que aceptarlo y no intrigar para echar a Fred y salirse con la suya».

«¡Esto me decepciona mucho de Dick Advocaat!», concluye Derksen, quien solo respeta a Kees Jansma. El jefe de prensa de Curaçao renunció porque no apoyaba cómo se gestionó la salida de Rutten. «El único que se ha comportado bien es Jansma; si tratas así a la gente, no quieres tener nada que ver con ello».